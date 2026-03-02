Спортсмены из Лыткарина выиграли Всероссийские соревнования по плаванию

На Гребном канале в Крылатском завершились Всероссийские соревнования по зимнему плаванию «КУБОК ДРУЖБЫ — МОСКВА» 2026. Турнир собрал рекордное количество участников — 280 атлетов из 30 регионов России.

Статус соревнований подчеркнуло участие пловцов из Франции, Великобритании, Казахстана и Греции. На старт выходили как любители экстремального закаливания, так и мастера спорта международного класса. В течение трех дней программа включала не только классические заплывы на дистанциях от 25 до 200 метров по международным стандартам IISA, но и матч по зимнему водному поло.

«Лыткарино на турнире представляла команда „Белые Медведи“, каждый участник которой внес весомый вклад в общую копилку наград. Гюзелия Старостова стала настоящей звездой спринтерских дистанций. Продемонстрировав филигранную технику и взрывную скорость, она завоевала „золото“ в заплыве на 25 метров брассом и „серебро“ на аналогичной дистанции вольным стилем. Виталий Петровский показал невероятную универсальность, трижды поднявшись на пьедестал почета. В его активе „серебро“ и две „бронзы“», — сообщили организаторы.

Лев Фролов бросил вызов одной из самых сложных дистанций — 200 метрам. Спортсмен завоевал бронзовую медаль и выполнил норматив III взрослого спортивного разряда.