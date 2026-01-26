Спортсмены из Лыткарина выиграли соревнования по легкой атлетике

Спортсмены из Лыткарина продемонстрировали высокие результаты на Первенстве Московской области по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет, которое проходило в Щелкове. Представители спортшколы «Лыткарино» не только завоевали призовые места, но и установили личные рекорды, подтвердив высокий уровень подготовки.

Соревнования собрали молодых легкоатлетов всего региона. Команда Лыткарина пополнила свою копилку одной золотой и одной серебряной медалями.

Илья Мышенков стал лидером в беге на дистанции 1500 метров. Он финишировал первым и завоевал золотую медаль. Егор Гайдеров стал серебряным призером с результатом 51,31 секунды. В шаге от пьедестала почета остановились две спортсменки. Вероника Шемракова заняла четвертое место на дистанции 200 метров, преодолев ее за 27,50 секунды. Софья Рябова также финишировала четвертой в беге на 800 метров с результатом две минуты 27,43 секунды. Максим Еремин в беге на 800 метров выполнил норматив второго взрослого спортивного разряда.

«Достигнутые результаты являются прямым следствием систематических тренировок, упорного труда спортсменов и профессионализма тренерского состава. Поздравляем легкоатлетов с успешным выступлением и желаем новых спортивных побед», — отметили в спортшколе «Лыткарино».