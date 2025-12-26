Спортсмены из Лыткарина выиграли соревнования по карате

Спортивный мир Смоленска стал ареной для крупнейших состязаний, где собрались 650 каратистов из 15 регионов России и Республики Беларусь. Они сошлись в поединках за XVII Кубок России.

По итогам двух дней, клуб «Агарковспорт» из Лыткарино, завоевал 15 медалей различного достоинства. Турнир проходил в современном Спортивном клубе «Юбилейный».

«Главной особенностью соревнований стала конкуренция. На татами выходили действительно сильнейшие спортсмены, каждый из которых стремился доказать свое превосходство. На этом фоне достижения лыткаринских каратистов выглядят еще более весомыми и значимыми», — отметили организаторы.

Среди тех, кто поднялся на пьедестал почета, блистали следующие спортсмены: Денис Халеев завоевал золотую медаль. Серебряные награды пополнили копилку клуба благодаря упорству и технике Алексея Дружинина, Александра Шелухина, Глеба Халеева, Михаила Арабаджии и Льва Дружинина — в общей сложности пять серебряных медалей. Бронзовыми призерами стали Евгений Григорьев, Владимир Логинов, Данила Дрозд и Артем Александров.