Спортсмены из Лыткарина выиграли соревнования по карате

Сборная команда Лыткарина по всестилевому карате продемонстрировала высокие результаты на региональных соревнованиях, прошедших в Лобне. Воспитанники клуба «Лидер Хен‑О» под руководством наставника Игоря Шурмистова пополнили копилку наград сразу 31 медалью различного достоинства.

На фестивале и первенстве Московской области спортсмены завоевали 15 золотых медалей, девять серебряных медалей и семь бронзовых медалей.

«Столь впечатляющий „медальный зачет“ стал результатом грамотно выстроенного тренировочного процесса. Ключевым этапом подготовки к турниру стал трехдневный тренировочный сбор в Воронеже. Усиленная работа над техникой и тактикой позволила атлетам выйти на татами в Лобне в пиковой физической форме», — сообщили организаторы.

Соревнования проводились при участии Министерства физической культуры и спорта Московской области.