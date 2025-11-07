Спортсмены из Лыткарина выиграли соревнования по чирлидингу

Команда чирлидеров вернулась с соревнований в Люберцах с комплектом наград. Соревнования проверяли мастерство спортсменов в самых разных дисциплинах: от индивидуальных программ до групповых выступлений, включая сольные номера и выступления больших групп.

Коллектив из Лыткарина завоевал призовые места во всех заявленных категориях, заявив о себе как о лидерах. В возрастной группе до 11 лет спортсменки поднялись на высшую ступень пьедестала, завоевав золотые медали. Среди участников в категории 12–14 лет команда заняла второе место.

В индивидуальных номинациях Анастасия Лукинская и Кира Сальникова удостоились золотых медалей. Серебряные награды за свои выступления получили Ксения Утюгова и Алиса Козырева. Ксения Горбачева завоевала серебряную медаль в сольном исполнении.

Впереди у команды новые старты. Массовые соревнования, запланированные на 23 ноября, станут следующим испытанием для чирлидеров, а Первенство Подмосковья пройдет в декабре.