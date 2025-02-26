Спортсмены из Лыткарина выиграли первенство области по ушу

Чемпионат и первенство Московской области по восточному боевому единоборству состоялся в Подмосковье. Воспитанники местного спортивного клуба, занимающиеся ушу, достойно представили округ и завоевали 16 медалей.

Всего в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов. Они демонстрировали показательные выступления техник Ушу-Таолу — боя с тенью. Спортсмены округа провели несколько боев и поднялись на пьедестал почета. Они завоевали пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.

Тренер Александр Диаров рассказал, что ушуисты показали технически грамотные комплексы, которые отличаются от техник вьетнамского боевого искусства.

«Это было их первое совместное выступление. Мы очень гордимся нашими ребятами, что они вышли на новый уровень», — отметил Александр Диаров.

Следующие соревнования пройдут 16 марта.