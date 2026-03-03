Спортсмены из Лыткарина приняли участие в соревнованиях по самбо

Недавно завершившееся первенство Центрального федерального округа по самбо стало триумфом для молодых спортсменов из Лыткарина. Четверо воспитанников спортивного клуба «Самбист имени Кулика» завоевали медали и получили путевки на главное соревнование года — первенство России.

«Каждый из четырех лыткаринских самбистов продемонстрировал не только высокий уровень мастерства, но и несгибаемый характер, показав зрелищную и техничную борьбу», — сообщили организаторы.

Золотую медаль в весовой категории до 59 килограммов завоевала Виктория Исаева. Бронзовые медали пополнили копилку клуба благодаря выступлениям Марии Калашниковой, Максима Макеева и Давида Ирицяна.

Успех на окружном первенстве открывает перед лыткаринскими самбистами дорогу к первенству России, которое пройдет с 8 по 13 апреля в Ноябрьске. Это будет финальная проверка сил и возможность побороться за звание лучших самбистов страны.