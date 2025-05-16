Спортсмены из Лыткарина приняли участие в «Гонке героев»

Команда Лыткарина, состоящая из 20 человек, приняла участие в спортивном мероприятии «Гонка героев», которое прошло на полигоне «Алабино» в Наро-Фоминске. Это испытание стало частью программы форума «Наследники Победы» и собрало спортсменов из разных уголков Подмосковья.

Участниками «Гонки героев» стали атлеты от 18 до 35 лет, готовые проверить свои силы и командный дух. Им предстояло преодолеть трассу протяженностью восемь километров.

Организаторы подготовили для участников 30 испытаний, требующих не только физической силы, но и ловкости, координации и умения работать в команде. Спортсменов ждали крутые подъемы и спуски, водные преграды с грязными рвами, отвесные стены, рукоходы и горка «Эверест». Ключевым условием успешного прохождения дистанции было взаимодействие и взаимопомощь внутри команды.

В качестве награды все участники соревнований, включая команду из Лыткарина, получили памятные жетоны «Наследники Победы».