Спортсмены из Луховиц выступили на соревнованиях по легкой атлетике

В Белоозерске состоялись соревнования по легкой атлетике, в которых приняла участие команда из Луховиц под руководством тренера-преподавателя Андрея Лопухина. Начало соревнований выдалось непростым: во время разминки спортсменов настиг проливной дождь, что создало дополнительные трудности и требовало от них максимальной концентрации.

Однако к моменту начала забегов участники смогли в полной мере проявить свои спортивные навыки, не отвлекаясь на погодные условия. В категории среди спортсменов 2010–2011 годов рождения Алина Старшова смогла обойти соперниц и завоевать бронзовую медаль. Эвелина Грозная в группе легкоатлетов 2012–2013 годов рождения стала лидером забега и завоевала золотую медаль.

«Эвелина проявила хитрость и стратегию, не оставила никому шансов и завоевала „золото“. Еще стоит отметить Нику Клочкову, которая на финишном круге сократила огромный отрыв и, хотя ей не хватило буквально нескольких метров до „серебра“, она завоевала „бронзу“. Наших спортсменов поздравляем с успешными выступлениями, благодарим за упорство и командный дух», — поделился тренер Андрей Лопухин.