Спортсмены из Луховиц выиграли соревнования по рукопашному бою
Щелково стало центром притяжения для молодых бойцов Подмосковья. Здесь завершился пятый, решающий этап Лиги армейского рукопашного боя Московской области.
Масштабные соревнования собрали свыше 600 спортсменов из 30 школ и клубов Москвы и Подмосковья. Среди многочисленных участников особенно ярко проявили себя воспитанники Военно-спортивного клуба «Факел» имени Виктора Рыховского из Луховиц. Под руководством своего наставника Дениса Холдеева, команда показала настоящий бойцовский характер и несгибаемый боевой дух. Все представители «Факела», вышедшие на татами, вернулись домой с медалями — в общей сложности восемь наград различного достоинства.
«Наши ребята проявили себя с самой лучшей стороны, каждый бой был напряженным, но они не сдавались. Это результат их кропотливого труда, дисциплины и огромной самоотдачи на тренировках», — отметил Денис Холдеев.
Золотые медали завоевали Давид Рожков и Никита Сеченных, «серебро» выиграли Дмитрий Коньков, Алексей Лябин, Платон Акимкин и Тимур Карышев, «бронзу» — Иван Минаев и Никита Никитин.