Спортсмены из Луховиц выиграли соревнования по плаванию

В Зарайске состоялось Открытое окружное первенство по плаванию. Эти соревнования, являющиеся частью масштабной государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья», собрали представителей пяти городов Подмосковья.

Среди самых успешных участников были воспитанники Луховицкой спортивной школы, которые под руководством тренеров Натальи Мининой и Светланы Даниленко показали высокие результаты, завоевав целую россыпь наград.

«Соревнования в Зарайске стали настоящим праздником спортивного мастерства и силы воли. Зрители и болельщики стали свидетелями захватывающих моментов, когда молодые пловцы демонстрировали свой характер, целеустремленность и готовность выкладываться на все сто процентов», — сообщили организаторы.

На дистанции 50 метров вольным стилем лидерами стали Полина Алексахина, Полина Романова и Никита Борсук. В 100-метровом комплексном плавании мастерство показали Полина Денисова, Егор Драгунов, Сабина Шабанова, Тимофей Ширяйкин и Анна Тюренкова, каждый из которых завоевал золотую награду. Отдельно стоит отметить выступления на дистанции 50 метров брассом, где вновь отличились Полина Алексахина и Полина Романова, а также Евгений Сальник и Василиса Зубина.