Спортсмены из Луховиц выиграли областное первенство по греко-римской борьбе

В Солнечногорске прошло первенство Московской области по греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет, собравшее лучших молодых борцов региона. В соревнованиях приняли участие представители Луховицкой спортивной школы.

Спортсмены завоевали три медали различного достоинства. Самого высокого результата достиг Артем Кавкаев, ставший победителем в весовой категории до 130 килограммов. По словам судей, Артем продемонстрировал впечатляющую технику, тактическое мастерство и силу духа, проведя каждый из своих поединков без единого поражения и заслуженно завоевав золотую медаль.

«К соревнованиям готовились долго, упорно тренировались. В планах — выиграть на уровне России, отобраться на первенство мира и на первенство Европы», — поделился Артем Кавкаев.

Бронзовыми призерами первенства стали Руслан Козлов и Ренат Кадимов.