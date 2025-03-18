Спортсмены из Лосино-Петровского победили на первенстве ЦФО по боксу

Финал всероссийского первенства Центрального федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет завершился в Одинцове. Победителями стали спортсмены из Лосино-Петровского городского округа.

До этого воспитанники секции из Лосино-Петровского провели три боя на зональном первенстве Московской области «Север». Там они стали абсолютными победителями.

Далее они оказались лучшими еще в трех боях, получив титул победителей среди спортсменов Подмосковья.

Участие в первенстве ЦФО приняли победители туров в 17 областях страны. Ребята из Подольска провели четыре напряженных боя и завоевали главные призовые места.

«От всей души поздравляю Марка Тимирбаева с заслуженным золотом и Хувайса Пирова — с серебром. Горжусь вами, ребята, так держать!» — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.