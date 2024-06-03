Спортсмены из Лобни завоевали призы детско-юношеской федерации карате
Первенство детско-юношеской федерации карате прошло в Подмосковье. В нем приняли участие воспитанники школы «Карате Кобудо Тацудзин», которые показали высокие результаты и завоевали награды.
Спортсмены Елизавета Хрусталева, Вероника Шишкова, Полина Жижина, Анастасия Хуслетдинова и Роман Дмитриенко стали победителями соревнований. Вторые места заняли Пелагея Карелова, Егор Хорунжий, Полина Жижина и Роберт Гербеков.
Бронзовые медали достались Варваре Хухоровой, Евгении Яковлевой, Роману Дмитриенко, Роберту Гербекову и Владимиру Кошмину.
На территории Лобни уделяется большое внимание развитию спорта. В прошлом году после крупной реконструкции на Красной Поляне был открыт стадион «Труд». Кроме того, планируется строительство крупного спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном.
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