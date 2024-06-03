Спортсмены из Лобни завоевали призы детско-юношеской федерации карате

Фото: Unsplash

Первенство детско-юношеской федерации карате прошло в Подмосковье. В нем приняли участие воспитанники школы «Карате Кобудо Тацудзин», которые показали высокие результаты и завоевали награды.

Спортсмены Елизавета Хрусталева, Вероника Шишкова, Полина Жижина, Анастасия Хуслетдинова и Роман Дмитриенко стали победителями соревнований. Вторые места заняли Пелагея Карелова, Егор Хорунжий, Полина Жижина и Роберт Гербеков.

Бронзовые медали достались Варваре Хухоровой, Евгении Яковлевой, Роману Дмитриенко, Роберту Гербекову и Владимиру Кошмину.

На территории Лобни уделяется большое внимание развитию спорта. В прошлом году после крупной реконструкции на Красной Поляне был открыт стадион «Труд». Кроме того, планируется строительство крупного спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Всех под ружье. Украинским властям предложили забрать в армию женщин

Хоккеист Никита Задоров — в страхах перед Сибирью, в мечтах об интеллекте

Платеж не прошел. Как россиянам защитить себя от проблем с оплатой в Турции

Логистика и заграничные бутылки. Почему в России опять подорожает пиво

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте