Спортсмены из Лобни заняли первое место на всероссийском турнире по карате

В составе сборной команды Московской области воспитанники «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» из Лобни приняли участие во всероссийском турнире по карате. Спортсмены из Подмосковья заняли первое место, завоевав 69 медалей разного достоинства.

Турнир «Open Russia shito-RYU/Sato Tetsuo CUP 2024» посвятили японскому Сенсею Сато Тецуо. Он стал первым преподавателем карате в СССР. Участие в состязаниях приняли 650 человек из 23 регионов России.

Воспитанники лобненской «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» внесли ощутимый вклад в копилку команды. Сборная Московской области завоевала первое место, выиграв 21 золотую, 20 серебряных и 28 бронзовых медалей.

Напомним, в городском округе Лобня работают 18 бюджетных секций, активно развивается спортивная инфраструктура.

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