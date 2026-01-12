Спортсмены из Лобни вышли в финал областного турнира по самбо

Воспитанники лобненской «Академии спорта» успешно выступили на отборочном этапе. Теперь они будут бороться за победу в финале областных соревнований.

Турнир среди юношей 2009–2011 годов рождения прошел в Королеве. Он определил участников первенства Московской области.

Четыре спортсмена из Лобни завоевали бронзовые медали в своих весовых категориях. На подиум поднялись Тагир Тагиров (42 кг), Амир Кезимов (46 кг), Саркис Мартиросян (53 кг) и Максим Кудакаев (свыше 88 кг).

«Марк Мартиросян и Даниел Митаишвили тоже показали хорошую борьбу. Этот опыт очень важен, и у ребят есть все шансы проявить себя в финале», — отметили в спортшколе.

Подготовку самбистов к соревнованиям проводили тренеры Геворг Мосесьян, Эдуард Манучарян и Юрий Амбарцумов.