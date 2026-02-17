Спортсмены из Лобни выиграли 7 медалей на региональном первенстве по единоборствам

Воспитанники лобненской Федерации дзюдо и самбо завоевали восемь медалей на открытом первенстве школы единоборств «Авангард» в Королеве. Турнир, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся 15 февраля и собрал юных спортсменов из нескольких муниципалитетов.

Лобненские самбисты показали достойные результаты в различных весовых категориях. Золотые медали завоевали Милан Сырбу и Абубакар Ходжаев. Серебряными призерами стали Васиф Сулейманов, а также Тимофей и Лев Загировы. Бронзу получили Денис Мартиросянц, Арман Апресян и Ахмед Хацуков.

Подготовкой спортсменов занимается главный тренер сборной Лобни по самбо Кирилл Димитров. Он является действующим спортсменом и неоднократно занимал призовые места на областных, всероссийских и международных соревнованиях. С начала 2026 года Димитров проводит тренировки для детей разных возрастов в инженерно-техническом лицее «Авиатика» в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу».