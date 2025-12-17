Спортсмены из Лобни выиграли 4 медали на международном турнире по карате

В Стамбуле с 11 по 14 декабря прошел международный турнир по карате WKF 15th Turkish Open. В нем приняли участие и спортсмены из городского округа Лобня, которые завоевали четыре медали в различных дисциплинах.

Николай Развалов выступил среди юношей в возрасте от 12 до 13 лет и победил в направлении «ката». Команда, в состав которой вошли Евгений Ахметов, Николай Развалов и Кирилл Лобушев также завоевала первое место в этой дисциплине и возрастной категории. Среди девочек в возрасте от 10 до 11 лет отличилась и юная жительница Лобни Александра Кибирева. Она стала второй в категории «ката». В этой же дисциплине второе место среди юношей в возрасте от 12 до 13 лет занял Евгений Ахметов.

Подготовили ребят к состязаниям тренеры Иван Ларин и Павел Кувшинов.

Отметим, что благодаря результатам спортсменов из Лобни сборная России заняла на соревнованиях шестое общекомандное место. Всего участниками турнира стали свыше 1400 человек из 30 стран мира.