Спортсмены из Лобни выиграли 19 медалей на региональном турнире по дзюдо

Воспитанники лобненской спортивной школы «Академия спорта» завоевали 19 медалей на традиционном турнире по дзюдо «Сила памяти». Соревнования прошли 14–15 февраля в Солнечногорском районе и собрали более 700 участников.

Лобненские дзюдоисты показали высокий уровень подготовки во всех возрастных категориях — от 2010 до 2017 года рождения. В активе команды два первых места, семь серебряных и десять бронзовых наград.

«Поздравляем всех спортсменов и их тренеров с отличными результатами. Желаем новых побед и ярких достижений», — отметили в спортивной школе.

Напомним, «Академия спорта» находится по адресу: улица Чехова, 3А. В учреждении работают бюджетные и платные секции по фехтованию, дзюдо, самбо, художественной гимнастике, футболу, восточным единоборствам, а также группы общей физической подготовки.