Спортсмены из Лобни выиграли 17 медалей на всероссийском турнире по карате

Воспитанники «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» из Лобни завоевали 17 медалей на Всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству «Мемориал А. И. Квона». Турнир прошел 27 января в Липецке и собрал более 800 участников из 24 регионов России.

В категории ката первое место занял Григорий Плетнев. Серебряные медали привезли Варвара Плетнева, Иван Плетнев, Мария Сорокина и Роман Бельц. Третье место завоевали Полина Жижина и Роман Дмитриенко. В командном зачете среди девушек 14-17 лет серебро получила команда в составе Марии Сорокиной, Полины Жижиной и Варвары Плетневой.

В категории кумите золото завоевала Полина Ярцева. Вторые места заняли Анастасия Галко, Григорий Плетнев и Роман Бельц. Бронзу получили Варвара Плетнева, Владимир Дружинин и Мария Сорокина. Также в составе сборных команд Мария Сорокина, Владимир Дружинин и Роман Бельц стали серебряными призерами, а Полина Ярцева — бронзовым.