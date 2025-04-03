Спортсмены из Лобни выиграли 15 медалей на региональном турнире по тхэквондо

Воспитанники Центра боевых искусств «Молодая гвардия» городского округа Лобня завоевали 15 медалей на открытом первенстве Московской области по тхэквондо ИТФ. Участниками турнира стали спортсмены из 24 клубов Москвы, Московской, Тульской и Владимирской областей.

Серди победителей и призеров состязания оказались лучшие воспитанники тренерского состава клуба, который возглавляют Гранд-мастер Пак Пон Док и Заррух Абдулложонов.

Отметим, что в городском округе Лобня много внимания уделяют развитию спорта, спортивной инфраструктуры и оздоровлению жителей. Горожане могут посещать как бюджетные, так и коммерческие секции. Чаще всего жители Лобни выбирают занятия по футболу, дзюдо, тхэквондо, фехтованию, баскетболу, плаванию, гимнастике, карате и хоккею. Помимо этого, в округе возводят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.