Спортсмены из Лобни вошли в состав сборной Московской области по тхэквондо

В Московской области завершился чемпионат региона по тхэквондо ИТФ, который стал этапом отбора в сборную команду для участия в первенстве России — главном спортивном событии года. Турнир собрал сильнейших спортсменов региона, продемонстрировавших высокий уровень подготовки.

Особенно ярко проявили себя воспитанники лобненского Центра боевых искусств «Молодая гвардия». Лучшие представители клуба завоевали призовые места и успешно отобрались в состав сборной Московской области.

Золотые медали турнира завоевали Вадим Карташов, Руслан Ким, Анастасия Дюкова и Екатерина Мартынова. Серебро досталось Руслану Киму и Зарруху Абдулложонову, а бронзовую награду завоевал Дмитрий Наумов. Все участники показали выдающиеся результаты, подтвердив высокий уровень подготовки.

Главный тренер отделения тхэквондо, обладатель девятого дана гранд-мастер Пак Пон Док, отметил, что успех спортсменов стал результатом их упорного труда и дисциплины. Второй тренер клуба, Заррух Абдулложонов, также принял участие в соревнованиях среди взрослых спортсменов. Он вошел в состав сборной региона, завоевав серебряные медали в категориях «спарринг» и «туль».