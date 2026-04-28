Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по тхэквондо

26 апреля в столице прошли соревнования «Кубок Беркута», собравшие участников из Москвы, Московской, Владимирской, Тверской, Тульской и других областей. Воспитанники центра боевых искусств «Молодая гвардия» завоевали три награды.

В упорной борьбе спортсмены показали отличные результаты. Евгения Андреева победила в двух дисциплинах — туле и спарринге, завоевав два первых места. Олег Долгерт стал серебряным призером в спарринге, а Аркадий Кравчук получил третье место.

Центр боевых искусств «Молодая гвардия» находится на улице Пушкина, дом № 4. Здесь работают секции по тхэквондо, боксу, каратэ и другим единоборствам.

В округе уделяют большое внимание развитию спорта: действуют как бюджетные, так и частные секции, а их воспитанники регулярно добиваются высоких результатов на соревнованиях разного уровня.