Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по дзюдо

Соревнования, посвященные открытию спортивной школы «Союз», проходили в городе Дзержинский. Дзюдоисты из Лобни показали высокий уровень подготовки и привезли домой медали.

Турнир собрал более сотни участников из 16 городов России. Юноши и девушки 2010–2011 годов рождения боролись за победу в 18 весовых категориях.

Воспитанники «Академии спорта» из Лобни и тренера Эдуарда Манучаряна в упорной борьбе смогли завоевать места на пьедестале почета. Даниел Митаишвили выиграл золотую медаль в весовой категории 55 килограммов, а Давид Саруханян стал обладателем бронзовой награды в весовой категории 50 килограммов.

В «Академии спорта» в Лобне занимаются дети и подростки в возрасте от шести до 18 лет. В спортивном школе функционируют отделения дзюдо, самбо, футбола, фехтования, художественной гимнастики и группы общей физической подготовки.