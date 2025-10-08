Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по дзюдо

Всероссийские соревнования по дзюдо «Один пояс — одна страна» завершились в Москве. В них приняли участие 190 спортсменов из девяти федеральных округов России.

За награды боролись юниоры и юниорки в возрасте до 21 года. Турнир имел статус отборочного для участия в первенстве России.

Спортсмены из лобненского клуба «БрандКом-Мастерс» показали высокий уровень подготовки. Воспитанники тренеров Юрия Омадзе, Владимира Кузнецова и Амира Гадомамадова выиграли две награды.

Кубок победителя и путевку на первенство России U21 завоевал Артур Егиазарян. Павел Харлов стал бронзовым призером турнира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.