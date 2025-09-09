Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского турнира по дзюдо

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге и являлись отборочным этапом на первенство России среди спортсменов в возрасте до 21 года. Лобненские дзюдоисты выступили на турнире успешно, завоевав три медали.

В состязаниях участвовали сильнейшие молодые дзюдоисты из разных регионов страны. Воспитанники клуба дзюдо «БрандКом-Мастерс» из Лобни показали высокий уровень технической и физической подготовки.

Аршалуйс Акопян стал победителем в весовой категории до 90 килограммов. Павел Харлов занял второе место среди спортсменов весом свыше 100 килограммов. Бронзовую награду в этой же категории выиграл Артур Егиазарян.

Благодаря показанным результатам Аршалуйс Акопян и Павел Харлов получили путевки на первенство России, которое состоится в 2026 году.

К турниру спортсменов подготовили тренеры Юрий Омадзе, Владимир Кузнецов и Алишер Гадомамадов.