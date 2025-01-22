Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийского первенства по карате

Лобненские спортсмены стали призерами открытого Первенства по карате в Подмосковье. Они завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в своих категориях.

В первенстве приняли участие 570 спортсменов и 39 организаций из пяти регионов России. Воспитанники лобненской школы карате «Кобудо Тацудзин» завоевали пять золотых, девять серебряных и 12 бронзовых медалей в категориях от четырех до 15 лет.

Отметим, в Лобне уделяют внимание развитию спорта. В округе работают 18 бюджетных секций, строится большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, а участники регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Самые популярные направления среди детей — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, художественная гимнастика, карате и хоккей.