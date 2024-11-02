Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийских соревнований по тхэквондо

Лобненские спортсмены заняли призовые места на XXIII Всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТФ «Кубок Смоленской крепости». На турнир съехались 549 спортсменов из 22 регионов России.

XXIII Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТФ «Кубок Смоленской крепости» посвятили ветеранам воздушно-десантных войск и подразделений специального назначения. Турнир прошел с 28 по 30 октября в Смоленске. Призерами состязаний стали спортсмены из городского округа Лобня. Амина Магжанова завоевала серебряную медаль. Бонзу выиграли Артем Марчук, Арина Чернова и Елизавета Скоробогатова.

Отметим, в городском округе Лобня работают 18 бюджетных секций, активно развивается спортивная инфраструктура. Сейчас возводят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Работы завершат в 2025 году.

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