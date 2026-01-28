Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийских соревнований по тхэквондо

Сборная Московской области с участием лобненских тхэквондистов выступила на турнире в Ярославле. Воспитанники Центра боевых искусств «Молодая гвардия» завоевали семь медалей разного достоинства.

Соревнования завершились 25 января и собрали более 1000 участников из 25 регионов страны. Лобненские спортсмены показали отличную подготовку и поднялись на пьедестал в нескольких дисциплинах.

Золотую медаль в командном туле завоевала Екатерина Мартынова. Руслан Ким привез два серебра — в туле и командном спарринге. Артем Литвинов занял второе и третье места в туле и спарринге соответственно. Евгения Соловьева стала серебряным призером в спарринге, а Софья Киселева — бронзовым.

В Центре боевых искусств поздравили атлетов и тренеров и подчеркнули, что город гордится их успехом в Ярославе. От имени клуба спортсменам пожелали не останавливаться на достигнутом.