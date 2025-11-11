Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийских соревнований по карате

Спортсмены из Лобни завоевали девять медалей на Всероссийском кубке «Дружбы» по карате в Тольятти. В турнире приняли участие более двух тысяч спортсменов из 52 регионов России.

Команда из Лобни выступила под руководством тренера Дениса Дубинина. Ребята завоевали шесть медалей в кумитэ. Александра Борисова и София Попп поднялись на первую ступень пьедестала среди девочек 8-9 лет, а также забрали золотую медаль в составе команды Москвы.

Помимо этого, Вероника Гашникова стала второй среди юниорок 16-17 лет, а Варвара Куплинова — третьей среди девочек 8-9 лет.

Во всероссийском турнире также приняли участие атлеты из команды клуба Shinobi. Бронзовые медали завоевали Александр Миронов, Николай Развалов и Евгений Ахметов.

В дисциплине кумитэ достойно выступил Андрей Панферин. Он одержал первенство в бою со спортсменом из Москвы, однако уступил каратисту из Дагестана.

Отметим, в Лобне уделяют внимание развитию детско-юношеского спорта. В городе созданы все условия для тренировок и подготовки спортсменов высокого класса по различным видам единоборств.