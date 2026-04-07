Спортсмены из Лобни стали призерами турнира ЦФО по тхэквондо

С 3 по 5 апреля 2026 года в Твери прошли Межрегиональные соревнования по тхэквондо ИТФ «Кубок Верхневолжья», собравшие сильнейших спортсменов из центральных регионов России. Воспитанники лобненского Центра боевых искусств «Молодая Гвардия» достойно представили родной город, завоевав 13 медалей.

В копилке команды — 6 золотых наград. Победителями стали Катя Мартынова (командный туль), Олег Долгерт (спарринг), Женя Соловьева (спарринг), Полина Белугина (спарринг), Анна Воронина (спарринг) и Артем Литвинов (спарринг). Серебро завоевали Евгения Андреева и Вероника Федосеева (обе — спарринг). Бронзовыми призерами стали Катя Мартынова (спарринг и туль — две бронзы), Валерия Саакян (спарринг), Анна Воронина (туль) и Аркадий Кравчук (туль).

В Центре «Молодая Гвардия» поблагодарили Спорткомитет администрации Лобни за помощь в организации поездки, а также родителей — за терпение, заботу и неизменную поддержку. «Вместе мы — сила!» — отметили в центре.