Спортсмены из Лобни стали призерами турнира по карате

Воспитанники лобненского клуба карате «Мастер» завоевали шесть медалей на рейтинговом турнире «Звезды столицы». Соревнования прошли 15 февраля в Москве и собрали более 800 участников из пяти регионов страны.

Лобненские каратисты показали высокий уровень подготовки в напряженных поединках. Золотые медали завоевали Глеб Куплинов (юноши 10–11 лет, весовая категория до 30 кг), София Лучникова (девочки 6–7 лет, до 26 кг) и Есения Василькова (девочки 6–7 лет, до 29 кг).

Серебряными призерами стали Вадим Александров (юноши 10–11 лет, до 34 кг), Кира Грицунова (девочки 6–7 лет, до 23 кг) и Арсений Богданов (мальчики 6–7 лет, до 27 кг).

«По результатам участия в этом престижном рейтинговом состязании формируется список претендентов в сборную Москвы, и наши ребята показали уверенную и яркую работу», — отметили в администрации клуба, поздравляя спортсменов и их наставников с высокими достижениями.