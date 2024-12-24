Спортсмены из Лобни стали призерами турнира по карате «Прояви характер»

В соревнованиях участвовали воспитанники школы карате «Кобудо Тацудзин». Юноши и девушки из Лобни показали высокий уровень мастерства и завоевали множество наград.

Победительницами турнира стали Женя Яковлева (ката, 8-9 лет), Полина Жижина (ката, 14-15 лет) и Полина Ярцева (кумитэ, 14-15 лет).

Среди мальчиков первые места завоевали Егор Хорунжий (ката, 8-9 лет), Роман Дмитриенко (кумитэ, 10-11 лет), Роберт Гербеков (кумите, 14-15 лет) и Павел Кибирев (кумитэ, 14-15 лет).

Полина Ярцева и Павел Кибирев также показали лучшую технику, за что были удостоены отдельных наград.

Напомним, в начале декабря Дворец спорта в «Лобне» принимал всероссийские соревнования по карате до Сито-рю «Последний рубеж» и Кубок России для участников старше 18 лет. На соревнования приехали более 900 спортсменов из 27 регионов России.