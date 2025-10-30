Спортсмены из Лобни стали призерами регионального турнира по тхэквондо

Соревнования по тхэквондо ИТФ «Сильные духом» прошли в Суздале. Турнир стал часть Фестиваля боевых искусств и силовых видов спорта, организованного в честь Великого князя Дмитрия Донского.

За награды боролись более 300 спортсменов из разных областей России. Воспитанники центра боевых искусств «Молодая гвардия» из Лобни продемонстрировали на турнире высокий уровень подготовки и волю к победе. Лобненцы завоевали восемь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.

Победителями турнира стали Анна Воронина, Полина Белугина, Олег Долгерт и Михаил Ряшенцев, а Екатерина Мартынова и Софья Киселева выиграли по две золотые награды.

Для некоторых спортсменов центра «Молодая гвардия» этот турнир стал дебютным. Артем Литвинов получил свой первый соревновательный опыт, а Иван Вуколов и Артемий Бородин попробовали свои силы в судейском корпусе. Ребята смогли применить на практике все те знания, которые они получают на тренировках и судейских семинарах