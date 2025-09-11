Спортсмены из Лобни стали призерами первенстве ЦФО по карате

Первенство Центрального федерального округа по каратэ WKF завершилось в городском округе Лобня. Воспитанники отделения Центра боевых искусств «Молодая гвардия» выступили на соревнованиях очень успешно, завоевав шесть медалей.

Турнир собрал более тысячи сильнейших спортсменов из 18 регионов России. Лобненские каратисты отличились в дисциплине «ката» (формальные техники).

Евгений Ахметов стал бронзовым призером в группе 10-11 лет. Серебряные награды выиграли Николай Развалов (12-13 лет), Александра Кибирева (10-11 лет), Арина Лобушева (8-9 лет) и Григорий Колесов (8-9 лет).

Среди спортсменов в возрасте 14-15 лет победителем стал Александр Миронов. Турнир был одним из этапов отбора на всероссийские соревнования. Теперь лобненскому каратисту предстоит участие в первенстве России, которое состоится в Нижнем Новгороде в декабре.

Успех спортсменов из Лобни стал результатом системной работы воспитанников Центра боевых искусств и тренеров Ивана Ларина и Павла Кувшинова.