Спортсмены из Лобни стали призерами первенства ЦФО по тхэквондо

Соревнования проходили в Рязани. Лобненские спорстмены показали высокие результаты и завоевали шесть медалей.
В первенстве Центрального федерального округа по тхэквондо соревновались юноши и девушки в возрасте 12-14 лет. В турнире участвовали более 300 человек из разных городов.
Сборная Московской области заняла первое командное место и получила две путевки на первенство России. Большой вклад в победу внесли и ребята из Лобни. Золотые медали выиграли Сервер Абдураманов и Дени Сатуев. Вероника Бакаева и София Анкеева стали серебряными призерами, а Арина Чернова и Денис Ким получили бронзовые награды.
Власти муниципалитета уделяют большое внимание развитию спорта. В Лобне функционируют 18 бюджетных спортивных секций. Их воспитанники постоянно участвуют в турнирах разного уровня и занимают призовые места.
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