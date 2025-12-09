Спортсмены из Лобни стали призерами первенства России по карате

Воспитанники клубов «Мастер» и Shinobi Karate Club в Лобне поучаствовали в первенстве России по карате среди юношей и девушек, юниоров и юниорок. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде, куда приехали около двух тысяч спортсменов из 70 регионов страны. В рамках турнира разыграли 52 комплекта медалей.

Спортсменка клуба «Мастер» Вероника Гашникова выступила в категории кумитэ до 53 килограммов и стала чемпионкой первенства России благодаря тренеру Денису Дубинину.

Спортсмены клуба Shinobi Karate Club завоевали призовые места под руководством тренеров Ивана Ларина и Павла Кувшинова.

Александр Миронов в категории ката получил золотую медаль, вошел в состав молодежной сборной России и завоевал путевку на первенство Европы в феврале 2026 года на Кипре.

Николай Развалов стал бронзовым призером в категории ката, а команда в составе Евгения Ахметова, Николая Развалова, Кирилла Лобушева и Даниила Волкова заняла второе место в той же категории.

В администрации Лобни отметили, что команда Московской области в общекомандном зачете заняла первое место, и поздравили наставников и спортсменов с успехом на первенстве России.