Спортсмены из Лобни стали призерами первенства России по фехтованию

Соревнования проходили в Орле с 11 по 20 января. В них участвовали более 700 спортсменов из 35 регионов России.
Воспитанники спортивной школы «Академия спорта» Аркадий Кардава и Максим Александров из Лобни соревновались среди юниоров и юниорок до 21 года. Ребята показали высокий уровень подготовки и завоевали серебряные награды. Кроме того, благодаря своему результату спортсмены смогли выполнить норматив мастера спорта России.
Руководство «Академии спорта» поздравило воспитанников с этим высоким достижением и пожелало добиваться новых побед.
Власти муниципалитета уделяют спорту большое внимание. В Лобне развивается спортивная инфраструктура, строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В городе функционируют 18 спортивных секций, воспитанники которых постоянно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.
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