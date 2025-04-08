Спортсмены из Лобни стали призерами первенства и чемпионата России по кобудо

Соревнования по восточному боевому единоборству проходили в Москве. Спортсмены из Лобни впервые выступили в этой дисциплине по новым правилам и показали высокие результаты.

Турнир собрал более тысячи участников из 20 регионов России. По итогам соревнований проводился отбор в сборную команду страны по восточному боевому единоборству. Многие спортсмены выполнили нормативы спортивных разрядов и званий.

Ребята из Лобни выступали в составе сборной команды Московской области. Они продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали две золотые, три серебряные и три бронзовые награды.

Есения Кремнева стала победителем турнира в двух возрастных категориях — среди спортсменов в возрасте 16-17 и 16-20 лет. Серебряные медали выиграли Ева Федотова, Милена Быхало и Тимофей Подплата. Бронзовыми призерами стали Вероника Шишкова, Мария Сорокина и Милена Быхало

Напомним, тренер по каратэ и кобудо из Лобни Вениамин Гармаев недавно возглавил Федерацию кобудо Московской области. Под его руководством лобненские каратисты неоднократно становились победителями и призерами турниров различного уровня.