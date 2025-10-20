Спортсмены из Лобни стали призерами открытого турнира по дзюдо
Дзюдоисты из Лобни показали высокие результаты на открытом турнире, посвященном памяти основателя этого вида спорта Дзигоро Кано. Воспитанники спортивной школы «Академия спорта» завоевали восемь медалей различного достоинства.
Победителями соревнований в своих весовых категориях стали Святослав Константинов, Артем Ляшков и Ульяна Староверова. Серебряную награду выиграл Умар Рагимов. Еще четверо лобненских спортсменов — Михаил Доломанжи, Никита Бронников, Еримей Синицын и Богдан Краснухин — стали обладателями бронзовых медалей.
Дзюдоистов подготовила к турниру тренер Елена Норицина.
Ранее спортсмен из Лобни Саркис Мартиросян успешно выступил на всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы мастера спорта СССР Виктора Зайцева «ДоброFON». Он завоевал серебряную награду в весовой категории до 50 килограммов.