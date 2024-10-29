Спортсмены из Лобни стали призерами всероссийских соревнований по тхэквондо

Фестиваль боевых искусств и силовых видов спорта в честь великого князя Дмитрия Донского прошел 26 октября в Суздале. На турнире удачно выступили бойцы из Лобни, ставшие победителями и призерами.

В спортивном комплексе «Суздаль Арена» одновременно проходили состязания по карате, самбо, джиу-джитсу и другим единоборствам. Воспитанники центра боевых искусств «Молодая гвардия» участвовали в соревнованиях по тхэквондо под названием «Сильные духом».

Победителями турнира в своих возрастных и весовых категориях стали Илья Бурмистенко, Софья Киселева, Сергей Шайдулин, Полина Белугина и Анна Воронина. Второе место заняла Евгения Соловьева. Бронзовые награды получили Екатерина Мартынова, Дмитрий Наумов и Мухаммад Косимов.

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