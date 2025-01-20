Спортсмены из Лобни стали призерами областных соревнований по тхэквондо

Воспитанники спортивного клуба «Центр-Восток» из Лобни завоевали призовые места на первенстве по тхэквондо в Подмосковье. Они привезли с соревнований золотые и серебряные медали.

Михаил Вознюков из Лобни занял первое место и стал победителем первенства Московской области по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Теперь он получил шанс поучаствовать в первенстве России. Оно состоится в Анапе.

Кроме того, спортсмены Артем Марчук и Александр Чернов завоевали серебряные медали. А почетное третье место оказалось у Амира Омаева и Владимира Ухтина.

Богдан Михайленко из Лобни получил бронзу на первенстве Московской области по дзюдо в весовой категории 73 килограмма. Теперь он выступит на первенстве Центрального федерального округа в феврале.

Юный дзюдоист тренируется в спортивной школе «Академия спорта» под руководством тренера Эдуарда Манучаряна.