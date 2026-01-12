Спортсмены из Лобни стали призерами областного турнира по тхэквондо

Юные тхэквондисты из Лобни одержали блестящую победу на Первенстве Московской области. Воспитанники спортивного центра «Восток» завоевали четыре золотые медали и получили путевки на всероссийский уровень.

В Одинцовском районе состоялось Первенство Московской области по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15–17 лет. Воспитанники спортивного центра «Восток» из Лобни показали высокий результат, завоевав четыре высшие награды и обеспечив себе участие в Первенстве России.

Золотыми призерами турнира стали Софья Филиппова, Денис Ким, Максим Магай и Михаил Вознюков. Команду также пополнили серебряная медаль Даниила Телегина и бронзовые награды Александра Чернова и Артема Марчука.

Теперь перед победителями стоит задача успешно выступить на всероссийском этапе. При этом у спортсменов будет второй шанс пройти отбор: уже через две недели турнир в Липецке разыграет дополнительные путевки на Первенство России.

Отметим, что в Лобне продолжает укрепляться спортивная инфраструктура. В городе работают десятки секций, где молодежь может развивать свои способности в различных дисциплинах.