Спортсмены из Лобни стали призерами областного турнира по тхэквондо

Первенство Московской области по тхэквондо проходило с 17 по 18 апреля в Одинцовском городском округе. В турнире участвовали юноши и девушки возрасте 12-14 лет.

Воспитанники лобненской спортивной школы «Центр-Восток» продемонстрировали на соревнованиях высокий уровень подготовки, завоевав пять медалей. Победителями турнира в своих весовых категория стали Арина Чернова, Богдан Немченко, Сервер Абдураманов и Дени Сатуев. Они также получили право выступать на первенстве России, так как соревнования являлись отборочными.

Еще одна лобненская спортсменка Ева Лим стала обладательницей бронзовой награды в категории 59 килограммов.

Тхэквондо остается одним из самых популярных видов единоборств у жителей Лобни. Спортсмены регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня и пополняют копилку наград.