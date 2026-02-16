Спортсмены из Лобни стали призерами областного турнира по тхэквондо

Первенство Московской области по тхэквондо прошло в Одинцове 14 февраля. Спортсмены из лобненского спортивного клуба «Центр-восток» показали высокий уровень подготовки и завоевали несколько медалей.

В соревнованиях участвовали юниоры и юниорки в возрасте до 21 года. Лобненские спортсмены в напряженной борьбе выиграли четыре награды. Победителем турнира стал Александр Чернов, который также получил право участвовать в первенстве России. Серебряные награды получили Вероника Макеева и Амир Омаев, а бронзовая медаль досталась Артему Марчуку.

Впереди у воспитанников клуба «Центр-восток» сборы и второй шанс отобраться на всероссийские соревнования через первенство Центрального федерального округа, которое пройдет в Смоленске.

Напомним, в марте в Лобне откроют новый современный спортивный комплекс с бассейном в микрорайоне Катюшки. Запуск этого объекта даст возможность округу принимать крупные соревнования. Губернатор Подмосковье Андрей Воробьев отметил, что на строительство нового бассейна был большой запрос у жителей.