Спортсмены из Лобни стали призерами областного турнира по самбо

Областные соревнования по самбо прошли в Подмосковье. Самбисты из Лобни выиграли первые в новом году медали.

В турнире участвовали спортсмены в возрасте от 14 до 16 лет. Воспитанники школы «Академия спорта» из Лобни завоевали серебряную и бронзовую награды. Айдемир Уруджев занял второе место, а Даниел Митаишвили — третье. Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры Георг Мосесьян и Эдуард Манучарян.

Теперь лобненские спортсмены выступят на первенстве региона, куда они отобрались по итогам турнира.

Власти муниципалитета уделяют особое внимание развитию спорта. В Лобне функционируют 18 бюджетных секций по баскетболу, футболу, художественной гимнастике, плаванию, фехтованию, карате, дзюдо и тхэквондо и другим популярным видам спорта. Воспитанники постоянно становятся победителями и призерами соревнований разного уровня.