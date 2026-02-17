Спортсмены из Лобни стали призерами областного турнира по самбо
В Лобне состоялось открытое первенство по самбо, посвященное Дню защитника Отечества. Турнир прошел 14 февраля на базе спортивной школы «Академия спорта» и собрал 57 участников в возрасте до 15 лет из Лобни, Дмитрова, Долгопрудного и Москвы.
Атмосфера соревнований была наполнена духом соперничества и взаимного уважения, что соответствует лучшим традициям российского самбо, отметили участники.
По итогам турнира команда Лобни заняла первое место по количеству завоеванных медалей, подтвердив высокий уровень подготовки воспитанников местной школы самбо.
В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. В городе работают спортивные секции по различным направлениям, продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В настоящее время завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.