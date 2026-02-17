Спортсмены из Лобни стали призерами областного турнира по самбо

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

В Лобне состоялось открытое первенство по самбо, посвященное Дню защитника Отечества. Турнир прошел 14 февраля на базе спортивной школы «Академия спорта» и собрал 57 участников в возрасте до 15 лет из Лобни, Дмитрова, Долгопрудного и Москвы.

Атмосфера соревнований была наполнена духом соперничества и взаимного уважения, что соответствует лучшим традициям российского самбо, отметили участники.

По итогам турнира команда Лобни заняла первое место по количеству завоеванных медалей, подтвердив высокий уровень подготовки воспитанников местной школы самбо.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. В городе работают спортивные секции по различным направлениям, продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В настоящее время завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте