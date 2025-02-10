Спортсмены из Лобни стали призерами областного турнира по самбо

В Подмосковье состоялись соревнования по самбо «Золотой круг», на которых юные лобненцы завоевали призовые места. В мероприятии приняли участие около 150 человек от девяти до 16 лет.

В турнире по самбо приняли участие спортсмены из Московской, Владимирской, Ярославской и Тверской областей. Воспитанники «Академии спорта» в Лобне успешно выступили под руководством тренеров Юрия Амбарцумова и Елены Норициной. Арсен Мкртчян занял первое место, Максим Кудакаев — второе, Ярослав Курепин, Александр Короленко и Богдан Олифиренко — третьи места.

Также в Московской области прошел открытый турнир по спортивному самбо «Путь к вершине». В нем приняли участие 10 воспитанников спортивного клуба «Командор» в Лобне под руководством тренера Артема Гомана. В результате Юсуп Кульманбетов стал первым, Артем Бобаков — вторым, а Артем Грибанов, Евгений Глазков, Вероника Арбузова и Матвей Юшков завоевали третьи места.

Организаторы поздравили спортсменов и пожелали новых побед.

В Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. На территории округа работают 18 бюджетных секций, воспитанники которых регулярно достигают высоких результатов на соревнованиях различного уровня. Самые популярные из них — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, художественная гимнастика, карате и хоккей. В 2025 году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Работы завершат в декабре.