Спортсмены из Лобни стали призерами на областном чемпионате

28 февраля в Подольске прошли чемпионат и первенство Московской области по фитнес-аэробике. Для спортсменов из Лобни эти старты стали первыми официальными турнирами в 2026 году.

Воспитанники тренера Ирины Беляевой отлично проявили себя в разных дисциплинах. Инструктор Центра физкультуры и спорта и руководитель студии «ВитаФитнес» привезла команды, которые показали высокие результаты.

«Наши дебюты оказались очень успешными, — поделилась Ирина Беляева. — Девочки выложились на все сто, и судьи это оценили».

В дисциплине «Аэробика 5 человек» среди спортсменов 10-13 лет золото взяла команда «Акварель». Ярким получилось выступление «Олимпийского резерва» в «Степ-аэробике большая группа 35+». Коллектив занял первое место и сорвал овации зрителей.

Мария Рябцева стала лучшей в «Фитнес-трофи» в возрастной категории 14-17 лет. Она поднялась на высшую ступень пьедестала.

Серебряные медали завоевали несколько команд и спортсменок. В «Степ-аэробике» отличились «ВитаСтайл» (юниоры 14-17 лет, дебют в категории) и «Олимпик» (10-13 лет). Полина Афанасьева (14-17 лет) и Вера Прощина (10-13 лет) стали вторыми в «Фитнес-трофи». Серебро также у команды «Астра» в дисциплине «Степ-аэробика» (7-9 лет).

Бронзовую награду в «Аэробике 5 человек» завоевала команда «Олимпик» в возрасте 10-13 лет.

Новые старты ждут лобненских спортсменок уже в марте. Чемпионат и первенство Центрального федерального округа пройдут с 14 по 16 марта в Раменском.