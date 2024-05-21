Спортсмены из Лобни стали призерами на межрегиональном турнире по карате

Команда Центра боевых искусств «Молодая гвардия» из городского округа Лобня приняла участие в межрегиональных соревнованиях по карате «Прояви характер», которые прошли в одном из подмосковных городов.

По итогам состязаний лобненские спортсмены завоевали 10 наград. Золотые медали взяли Андрей Панферин, Евгений Ахметов, Александр Миронов и Евгений Ахметов. Серебряные награды у Андрея Панферина, Полины Козловой и Николая Развалова. Бронзовые медали завоевали Михаил Филимонов, Александр Короленков и Василиса Самородова.

Тренируются каратисты под руководством Ивана Ларина.

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