Спортсмены из Лобни стали призерами на межрегиональном турнире по карате
Лобненские каратисты успешно выступили на межрегиональных соревнованиях. Ребятам удалось завоевать 10 наград.
Команда Центра боевых искусств «Молодая гвардия» из городского округа Лобня приняла участие в межрегиональных соревнованиях по карате «Прояви характер», которые прошли в одном из подмосковных городов.
По итогам состязаний лобненские спортсмены завоевали 10 наград. Золотые медали взяли Андрей Панферин, Евгений Ахметов, Александр Миронов и Евгений Ахметов. Серебряные награды у Андрея Панферина, Полины Козловой и Николая Развалова. Бронзовые медали завоевали Михаил Филимонов, Александр Короленков и Василиса Самородова.
Тренируются каратисты под руководством Ивана Ларина.
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